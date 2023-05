Cesari: «Irrati merita 7 pieno. Piacevole sorpresa l’arbitro»

Graziano Cesari giudica la prestazione di Massimiliano Irrati nella finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter in diretta dallo studio di Mediaset.

PROMOSSO – Graziano Cesari giudica così l’arbitro di Fiorentina-Inter: «Irrati merita un 7 pieno. Ha diretto la partita in maniera eccellente. Stasera non abbiamo parlato di arbitraggio, è stata una piacevole sorpresa con un senso di posizionamento straordinario. L’intervento di Dumfries su Sottil è regolare, l’arbitro è posizionato molto bene. Dumfries difende la posizione col corpo e la palla scorre via. Perfetto anche quando va a identificare il fallo su Handanovic, Cabral non può ostacolare la presa del portiere. Fa fallo quando allarga il braccio per ostruire lo sloveno. La partita l’ha vinta con le ammonizioni, è stato sicuro. Il primo giallo per Bastoni su Gonzalez, inevitabile così come quello di Milenkovic su Dzeko. Gosens va via all’argentino, perfetto in queste situazioni».