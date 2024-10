Cesari istruisce Guida: «Occhi aperti in Inter-Juventus! Un consiglio»

Come ormai noto, sarà Marco Guida ad arbitrare il delicatissimo Inter-Juventus di questo pomeriggio. Graziano Cesari, da esperto nel campo, ha qualcosa da dire al suo collega.

IN GUARDIA – Graziano Cesari, ex arbitro ed opinionista di Mediaset, nell’edizione odierna di “SportMediaset XXL” analizza la scelta di affidare a Marco Guida la direzione arbitrale di Inter-Juventus. Il moviolista sull’argomento dichiara: «Marco Guida è l’arbitro giusto per Inter-Juventus? Se Gianluca Rocchi e la UEFA lo ritengono il numero uno in Italia allora è inevitabile la sua designazione per il derby d’Italia. A cosa deve stare attento? Non deve pensare che l’esperienza, la conoscenza dei calciatori, l’abitudine ai grandi stadi e alle super sfide, possano bastare per dirigere una sfida così». Queste le prime indicazioni di Cesari all’arbitro Guida, a poche ore dal fischio d’inizio della gara della nona giornata di Serie A.

Guida arbitra Inter-Juventus: Cesari spiega cosa aspettarsi

ALLE SPALLE – Graziano Cesari continua a mettere in guardia l’arbitro Guida sull’arbitraggio di una sfida dai mille volti come quella di stasera al Giuseppe Meazza di San Siro. L’opinionista suggerisce all’arbitro: «Occhi aperti perché le incognite, le sorprese e le difficoltà, sono sempre dietro l’angolo. Il mio consiglio? Archiviare Madrid, è solo un episodio sfortunato di un percorso ancora molto lungo e probabilmente di grandi soddisfazioni». Questi i consigli di Cesari a Guida, che per Inter-Juventus dovrà obbligatoriamente lasciare da parte gli sviluppi di Atletico Madrid-Lille. Infatti, a seguito del match di Champions League, da lui diretto, l’arbitro italiano è finito nell’occhio del ciclone dopo l’assegnazione del rigore – inesistente – alla squadra ospite per un presunto fallo di mano. Gli spagnoli, per questo motivo, hanno sporto un reclamo al UEFA, chiedendo spiegazioni sulle scelte di Guida e del suo collega in sala VAR Luca Pairetto. Una situazione non semplice per il fischietto italiano, che tra poche ore sarà impegnato in uno dei match più delicati del campionato di Serie A.