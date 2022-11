Cesari: «Gol Danilo? Braccio stretto da de Vrij. Troppo per annullare il gol!»

Cesari ha fatto la sua moviola sull’episodio Danilo-de Vrij e il gol annullato alla Juventus contro l’Inter. L’ex arbitro prova ad interpretare a suo modo la vicenda nonostante il regolamento

MOVIOLA − Graziano Cesari analizza il gol annullato a Danilo: «Gol Danilo caso unico senza precedenti. Doveri dà il gol ma poi dice di aspettare. Lo ha annullato il Var per fallo di mano. È il regolamento! Difficile da spiegare ma il regolamento dice questo: volontario o involontario non si può segnare con la mano. Questo braccio destro di Danilo è stretto e immobilizzato da de Vrij. Cosa può fare Danilo con quella mano? Niente, forse troppo poco per dare rigore ma anche troppo tanto per annullare la rete. Più accettabile la decisione dell’arbitro di campo: ovvero prendere insieme la decisione davanti al monitor». Le sue parole a Pressing.