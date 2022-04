Cesari: «Gol 1-1 in Bologna-Inter? Soriano fa fallo su Perisic: da annullare»

Graziano Cesari, dagli studi di Pressing, interviene facendo la consueta moviola del match di Bologna-Inter. L’ex arbitro non ha dubbi sul gol del pari felsineo propiziato da un fallo di Soriano ai danni di Perisic

MOVIOLA − Cesari analizza il gol del pareggio di Arnautovic in Bologna-Inter: «Gol 1-1? C’è un contrasto tra Soriano e Perisic, passano 15 secondi al cross di Barrow e al gol di Arnautovic. Fuorigioco non c’è assolutamente. Sul giallo ad Inzaghi? Soriano va a toccare sotto gli occhi del tecnico il tallone di Perisic. Doveri dice di no anche se è lontano 30 metri dalla zona di campo. Andava sanzionato il fallo e il gol poteva essere annullato».