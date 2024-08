Cesari: «Gaspar-Thuram rigore netto! Taremi invece fa fallo»

Graziano Cesari ha fatto la sua consueta moviola per Pressing anche per la partita tra Inter e Lecce di sabato sera. Due episodi nello specifico sono stati analizzati, il più importante il rigore subito da Marcus Thuram.

PRIMO EPISODIO – Il contatto più eclatante e che ha portato al risultato definitivo di 2-0 tra Inter e Lecce è stato quello del calcio di rigore del secondo tempo. Graziano Cesari giudica positivamente l’arbitro: «Gaspar non ha temporeggiato, ma ha abbattuto l’avversario. Di Marco ha fatto molto bene, era posizionato molto bene e vedeva tutto: controlla subito i due giocatori che si trattengono entrambi, dopo Thuram cerca di andare via e Gaspar abbandona il cross e si focalizza solo su Thuram. Il giocatore del Lecce non vede più la palla ed è negligenza, calcio di rigore netto!»

Inter-Lecce, dopo Thuram l’episodio di Taremi

SECONDO EPISODIO – Nel secondo tempo c’è però stato un altro contatto molto dubbio, che ha visto protagonista il secondo attaccante dell’Inter: Mehdi Taremi. L’iraniano è caduto a terra in area di rigore, sembrava a primo impatto fallo del difensore del Lecce. Cesari comunque dà ancora ragione all’arbitro: «Quello su Taremi non è assolutamente rigore: doveva anzi fischiare fallo per il Lecce, l’iraniano allarga la gamba sinistra e pesta il piede di Gaspar. Il direttore di gara doveva dare fallo»