Cesari: «Presunte espressioni blasfeme di Lautaro Martinez? Ora accadrà questo»

Graziano Cesari è intervenuto sul tema delle presunte espressioni blasfeme utilizzate da Lautaro Martinez al termine di Juventus-Inter. Di seguito i prossimi passi di questa vicenda.

IL PUNTO – Lautaro Martinez non ha disputato uno Juventus-Inter in linea con le aspettative date dal suo valore e dal brillante rendimento mostrato nell’inizio del 2025. Il calciatore argentino ha sprecato varie occasioni importanti confezionate dai suoi compagni nell’arco del primo tempo, uscendo sostanzialmente dal campo nei secondi 45 minuti di gioco. Il capitano nerazzurro ha successivamente sfogato tutta la sua rabbia al termine del match, lasciandosi andare a delle espressioni che alcuni associano alla blasfemia. In questa situazione, però, è doveroso evitare l’assunzione di giudizi affrettati. In assenza di certezze, è bene non adottare una linea definitiva in merito.

Cesari si esprime sul caso della presunta blasfemia di Lautaro Martinez

IL COMMENTO – Sul tema si è espresso anche Graziano Cesari a Pressing. L’ex arbitro ha indicato quelli che saranno i prossimi passi in merito a un’eventuale squalifica di Lautaro Martinez: «Le immagini verranno analizzate benissimo per capire quello che ha detto il capitano dell’Inter. Questa è una competenza del Giudice Sportivo dopo un’eventuale segnalazione della Procura Federale».

AMBITO LEGISLATIVO – La normativa applicabile in materia è l’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, il quale prevede la “sanzione minima di una giornata di squalifica” in presenza di “un’espressione blasfema durante o in occasione di una gara”. Si dovrà dunque attendere un’eventuale segnalazione della Procura Federale, in assenza della quale non vi sarà alcuna conseguenza per Lautaro Martinez.