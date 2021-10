Cesari: «Empoli-Inter, ecco cosa valutare sul rigore. Ricci? Non esiste l’arancione!»

Cesari analizza i due discussi episodi arbitrali di Empoli-Inter. L’ex arbitro e oggi moviolista per Sport Mediaset, ospite negli studi di “Pressing – Speciale” su Italia 1, giudica errata la prima decisione ma giusta la seconda

RIGORE SÌ, ROSSO PURE – Non ha molti dubbi Graziano Cesari su quanto successo in Empoli-Inter: «Al 31′ c’è il contatto o contrasto, chiamatelo come volete, di Danilo D’Ambrosio con Nedim Bajrami. In questo caso va valutato il tocco sul ginocchio e successivamente sul piede. Il giocatore dell’Empoli cade per terra, a me sembra necessario concedere il calcio di rigore. Non vedo altre soluzioni! Al 52′ sull’espulsione di Samuele Ricci non c’è nessun dubbio, non esiste cartellino arancione: è rosso! Ricci va direttamente su Nicolò Barella ed è nettamente in ritardo, oltre alla durezza dell’intervento. Questo è rosso diretto, non ci sono discussioni». Questo il punto di vista di Cesari sui due episodi da moviola.