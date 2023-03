Cesari: «Ecco gli errori di Marciniak. Dzeko? Giusto arrabbiarsi»

L’ex arbitro Graziano Cesari, in onda su Mediaset al termine di Porto-Inter, ha commentato la prestazione dell’arbitro di questa sera, Szymon Marciniak. Voto sufficiente per lui, nonostante diversi errori commessi. Il più importante quello su Edin Dzeko in occasione dell’ammonizione.

MOVIOLA − Così ha commentato con la propria moviola, ai microfoni di Mediaset, l’ex arbitro Graziano Cesari quanto accaduto in Porto-Inter (vedi articolo): «C’è stato un Szymon Marciniak nel primo e uno nel secondo ma il voto generale per me è sufficiente. Primo tempo più permissivo, secondo più pignolo. I giocatori dell’Inter gli chiedono di fischiare almeno un fallo nel primo tempo. Mentre nel secondo fischia anche di più. L’ammonizione di Edin Dzeko? Ha avuto tutte le motivazioni per allargare il braccio, senza però mai colpire l’avversario. Il pallone va difeso in quel modo. Dzeko si arrabbia molto e ha ragione. Espulsione di Pepe è giustissima».