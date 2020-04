Cesari e il fuorigioco: “Da evitare. Tolleranza? Puniamo anche le braccia!”

Condividi questo articolo

Graziano Cesari, ex arbitro oggi opinionista Mediaset, attraverso un’intervista al “Corriere dello Sport” dice la sua riguardo la tolleranza sul fuorigioco, dicendosi assolutamente contrario. E consiglia di punire tutti i falli commessi con le braccia.

TOLLERANZA FUORIGIOCO – Graziano Cesari consiglia di evitare la tolleranza per quanto riguarda il fuogioco: «La questione della tolleranza eviterei di prenderla in considerazione perché non è funzionale al gioco. La regola che abbiamo adesso è la più funzionale e la estremizzerei ancora di più. Al momento le braccia non vengono prese in considerazione, ma io dico che nella dinamica delle azioni sono fondamentali e quindi inserirei anche quelle. Abbiamo sgombrato il campo sull’ascella e la parte alta del braccio: fanno parte della spalla e non del braccio».

Fonte: Corriere dello Sport.