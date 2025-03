Cesari: «Doveri malissimo a Napoli! C’è un rigore netto per l’Inter»

Doveri ha arbitrato in maniera disastrosa nella partita tra Napoli e Inter. Graziano Cesari su Pressing spiega il motivo per cui il direttore di gara ha sbagliato.

GIUDIZIO – Graziano Cesari giudica assolutamente in maniera negativa la direzione di gara di Napoli-Inter: «Doveri non mi è piaciuto per nulla. Al minuto 20 cross di Dimarco per Dumfries. Doveri è spostato, McTominay salta non prendendo il pallone. Interviene in maniera scoordinata, ha tempistica sbagliata, è in ritardo. Per me è sempre calcio di rigore questo per l’Inter. Il secondo episodio di Napoli-Inter è il rigore chiesto dal Napoli per tocco di mano di Dumfries sul tiro di Spinazzola. Il braccio impatta il pallone, è largo, però non allarga il volume del corpo. Mani e braccia non sono sopra l’altezza delle spalle, non c’è la condizione per il calcio di rigore. Non è mai rigore! La palla avrebbe preso il costato senza il braccio di Dumfries. Il braccio è all’interno della sagoma del corpo del giocatore dell’Inter. Doveri qui è in posizione ottimale e giudica benissimo. Il braccio davanti al corpo non è mai calcio di rigore!»

Inter, gli episodi arbitrali di Napoli!

SECONDO EPISODIO – Cesari chiude le polemiche del Napoli contro l’Inter: «Doveri non vede nulla del tocco di Mkhitaryan, vede solo l’area. Mkhitaryan prende la palla di petto, non è mai rigore nemmeno questo. Al minuto 11 Rrahmani va ammonito per l’intervento su Thuram. Bisseck in elevazione su McTominay andava ammonito per il gomito largo sul centrocampista. Correttissimo sanzionarlo per rispetto del regolamento».