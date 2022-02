Cesari: «Doveri in Napoli-Inter? Da 10! Di Paolo si è corretto dopo il Milan»

Cesari dà il voto massimo a Doveri per Napoli-Inter: un bel dieci. L’ex arbitro, nel corso di Pressing Serie A su Italia 1, giudica anche il VAR Di Paolo che ha assegnato il rigore per il fallo di de Vrij su Osimhen ricordando come in Milan-Juventus aveva sorvolato un episodio analogo in area rossonera.

VALUTAZIONI DIFFERENTI – Graziano Cesari fa la moviola di Napoli-Inter con un confronto fra episodi: «L’arbitro era Daniele Doveri, per me da 10 in pagella. Al VAR c’era uno specialista del ruolo, Aleandro Di Paolo. Al 4′ la collaborazione fra VAR e arbitro perfetta: Doveri non vede Victor Osimhen a terra. È molto facile da capire, c’è un calcio al tallone di Stefan de Vrij: semplicemente questo. Doveri va un secondo e mezzo al monitor a bordocampo e prende l’unica decisione, certa e solare: calcio di rigore. In Milan-Juventus, quarta giornata di ritorno tre settimane fa, c’è sempre lo specialista Di Paolo da VAR: fallo di Junior Messias su Alvaro Morata e non ha richiamato Daniele Orsato. Gli è stato detto che era rigore? Esatto, il designatore valuta assieme ai componenti del gruppo arbitrale questa situazione e si correggono».