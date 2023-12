Cesari: «Braccio di Gila? No rigore, non impatta il pallone»

Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, ha giudicato la prestazione di Maresca in Lazio-Inter. Su Pressing questo è il suo pensiero sul tocco di braccio di Gila nel primo tempo.

RIGORE O NO? – Graziano Cesari giudica in questo modo: «Minuto numero 21: proteste dell’Inter per un controllo imperfetto di Gila. Il pallone va prima sulla coscia poi sul braccio molto largo di Gila. Maresca lo ha reputo involontario, chiedevano il calcio di rigore i nerazzurri. Ricorda qualcosa? Molto diverso da Genoa-Juventus. Nel secondo tempo Immobile controlla con la coscia e il pallone va sul braccio, fischia fallo. Il direttore di gara giudica che non c’era nessun avversario, ha dato un beneficio di errore al difensore. Il fallo di mano è talmente soggettivo che Maresca dà quel tipo di interpretazione. La tecnica di Gila è sommaria, si poteva fischiare. Non è un chiaro ed evidente errore, il VAR non può intervenire. L’arbitro ha tutto sotto controllo, io non avrei dato rigore. Gila non impatta il pallone».

ALTRI EPISODI – L’ex arbitro chiude: «La Lazio chiede anche un rigore, Dimarco guarda il pallone come Zaccagni e sulla ricaduta c’è un contatto. Non si può punire il fallo. Sul colpo di testa di Guendouzi Dimarco ha il braccio attaccato, non è calcio di rigore. Acerbi interviene goffamente, ma non è rigore al minuto 84. Lazzari non deve mandare a quel paese il direttore di gara, giusto il rosso. Era un vantaggio perfetto quello perché l’azione poteva essere pericolosa».