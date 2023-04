Cesari: «Benfica-Inter, molti a rischio. Clima infuocato»

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Benfica-Inter, sfida valevole per l’andata dei quarti di finale della UEFA Champions League. Nel prepartita sono arrivate a Mediaset Infinity le parole di Graziano Cesari che, da ex arbitro, ha ricordato come alcuni giocatori siano in diffida e a rischio per il ritorno.

RISCHIO DIFFIDA – Graziano Cesari ha presentato così Benfica-Inter di questa sera: «Molti giocatori sono a rischio diffida e potrebbero non giocare nella prossima partita. In un doppio confronto di 180 minuti questo non va sottovalutato. Il clima lì è infuocato, chi ci ha giocato e arbitrato lo sa benissimo. Non venire travolti da questa bolgia sarebbe un grandissimo successo. Già contro il Porto hanno perso, quindi perché non possa accadere anche stasera?».