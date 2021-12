Cesari: «Barella ingenuo ma Brych fa un errore. Squalifica? Una speranza»

L’ex arbitro Cesari, durante il programma Pressing Champions League su Canale 5, ha fatto la sua moviola sugli episodi di Real Madrid-Inter. Lente di ingrandimento su espulsione Barella e squalifica.

BENE E MALE − Cesari fa la moviola di Real Madrid-Inter sul contatto Barella-Carvajal e sul giallo di Danilo D’Ambrosio: «Al nono minuto, c’è una caduta di Nicolò Barella da parte di Dani Carvajal ma non c’è nulla, ha visto bene Felix Brych. Poi il giallo a D’Ambrosio, qui invece ha visto male. Vinicius Junior cade da solo con il contatto sul terreno».

SPERANZA − Per Cesari, il rosso a Nicolò Barella è indiscutibile ma l’arbitro fa un errore. Poi sulla squalifica: «Mi ha stupito il rosso. Quando un giocatore spinge un altro verso i cartelloni pubblicitari l’arbitro va subito ad intervenire ma lui non va. C’è però l’ingenuità di Barella, che riceve la spinta ma poi colpisce con un pugno la gamba di Éder Militao. Rosso inevitabile. Sulla squalifica dipende da ciò che scrive l’arbitro: se è contatto violento sono due giornate. Speriamo che non scriva “pugno”».