Cesari: «Barcellona, Piqué come Dumfries e rosso non dato! Chissà cosa dirà Xavi»

Graziano Cesari ha analizzato gli episodi da moviola di Barcellona-Inter. Negli studi di Mediaset Infinity, l’ex arbitro ha mostrato due episodi che hanno nettamente penalizzato i nerazzurri. Un fallo di mano di Piqué in area e un cartellino rosso per Dembélé non dati. Chiedendosi in questo caso cos’abbiano da dire Xavi e la stampa spagnola…

EPISODI NETTI – Dopo tutte le esagerate polemiche dell’ultima settimana, c’è curiosità su come commenteranno Xavi e la stampa spagnola l’arbitraggio di questa sera. Come analizzato da Graziano Cesari, infatti, in Barcellona-Inter i nerazzurri sono stati penalizzati in due episodi netti: «Sul corner di Calhanoglu al 56′ c’è una grande parata di ter Stegen su Skriniar, ma con un netto fallo di mano di Piqué. Hanno parlato tanto di Dumfries e questa volta si è replicata la stessa identica situazione. Non so se la stampa spagnola o Xavi grideranno nuovamente allo scandalo. L’entrata di Dembélé su Darmian è in netto ritardo diretto sullo stinco. In questo caso ci sta tranquillamente il rosso. Altra immagine che giriamo in Spagna».