Cesarano (coll. Inzaghi): «Inter, che onore. Noi daremo il 110%!»

Ferruccio Cesarano, collaboratore tecnico di Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di “Inter TV”. Nel corso dell’intervista ha parlato del lavoro svolto con il tecnico nerazzurro e della soddisfazione per essere arrivato a Milano

COMPITI – Ferruccio Cesarano ha parlato del suo ruolo: «Il mio lavoro si divide su due fronti, uno è quello di campo come collaboratore di mister Inzaghi da sempre, abbiamo iniziato insieme con gli allievi, poi c’è la preparazione della partita che facciamo con video analisi per studiare la tattica, le palle inattive e altre fasi di gioco. Noi collaboriamo addirittura dagli allievi regionali della Lazio, è stata una sinergia soprattutto a livello umano e poi ovviamente in campo ci siamo sempre trovati bene a lavorare. C’è un ottimo rapporto lavorativo e umano che abbiamo trasmesso all’epoca ai ragazzi e poi via via a tutte le squadre che abbiamo avuto».

INTER – Cesarano ha parlato dell’approdo in nerazzurro: «È un grande onore, sento che questa sia la parola più giusta per esprimere il concetto. È un Club storico, l’Inter è sempre stata per me una società da sognare quindi adesso che sono qui vivo quel sogno. Mi aspetto tanto impegno, al 110%, da parte nostra e dai ragazzi».