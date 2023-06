Cesar: «Spero che domani l’Inter festeggi come noi nel 2010»

Julio Cesar, uno degli eroi del triplete dell’Inter del 2010, esprime le proprie sensazioni alla vigilia della finale di Champions League. L’ex portiere, intercettato dai microfoni di Sky Sport 24, parla in particolare di Onana e Handanovic.

AUGURIO – Julio Cesar incrocia il presente e il passato dell’Inter: «La notte prima della mia finale un po’ di ansia c’era, normale. Però provavo a occupare la testa per non avere tanti pensieri. Un po’ si dormiva per forza. Domani all’Inter servirà carattere e crederci. Sappiamo che il Manchester City è forte e cerca sempre il possesso palla. Però i giocatori dell’Inter hanno qualità e un allenatore che li ha sicuramente preparati benissimo per affrontarli. Il Manchester City ha fatto bene contro il Real Madrid però in una partita secca penso che può accadere di tutto. Quello del portiere è un ruolo molto difficile, se non hai una personalità forte devi trovare un altro lavoro. Onana questa personalità ce l’ha ed è uno che si fa vedere benissimo. Anche Handanovic, però, che è uno più introverso, da quando ha indossato la maglia dell’Inter è diventato subito capitano. A me non piace parlare solo di un portiere. Io scendevo in campo la maggioranza delle volte, però Toldo e Orlandoni hanno avuto un’importanza grande nello spogliatoio. Questo è il segreto di un gruppo forte e vincente. Chiunque scenda in campo l’Inter può stare tranquilla e in fiducia perché sono due grandissimi portieri. Vincere una Champions League rimane nella storia, soprattutto per il nostro gruppo. Abbiamo fatto una cosa stupenda come il triplete, al quale nessuno credeva. Vincere la Champions League porta prestigio e tu rimani nella storia del club, lasciando un timbro. È quello che auguro all’Inter domani. Spero che dopo la partita possano festeggiare come abbiamo fatto noi il 22 maggio del 2010».