César: «Mihajlovic grande uomo e giocatore! Serie A? Inter in ripresa»

César, ex difensore e centrocampista dell’Inter, intervistato da Sky Sport ha ricordato il suo compagno di squadra Sinisa Mihajlovic per la prematura scomparsa. Poi un parere anche riguardo la ripresa del campionato con la lotta scudetto.

IL RICORDO – César ricorda il suo ex compagno Mihajlovic dopo la scomparsa: «Sinisa è stato è un grande giocatore e un grande uomo, è stato anche un ottimo compagno e un vice allenatore ai tempi dell’Inter. Una persona esemplare, ci ha lasciato ma sarà sempre con noi».

RIPRESA – César poi conclude esprimendo un suo parere anche riguardo la lotta scudetto: «È difficile valutare, non ricordo Mondiali nel mezzo delle stagioni. L’Inter si stava riprendendo. Fare una valutazione di quello che accadrà non è possibile, siamo tutti ansiosi per la ripresa del campionato».