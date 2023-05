Cesar: «Non capisco le voci sull’addio di Inzaghi. Dimarco punto di forza dell’Inter»

Cesar, grande ex e trionfante in Champions League con l’Inter, affronta vari argomenti sulla squadra nerazzurra partendo dalla sfida contro il Milan. Di seguito l’intervento su Prime Video dell’ex portiere, che parla in particolare di Onana e Dimarco.

CONCENTRAZIONE – Tra i ricordi dei suoi derby all’Inter ai commenti sulla squadra di Simone Inzaghi, ecco le parole di Julio Cesar prima di Milan-Inter: «Ogni giocatore ha una sua responsabilità e in quei momenti prima di arrivare allo stadio cerca la sua concentrazione. Io ero uno che sentiva la canzone, chiamava i genitori, ma era sempre molto bello. Quando arriva il momento si cerca di isolarsi nel proprio mondo. Non riesco a capire perché le voci sul futuro di Inzaghi. Non so se è successo qualcosa all’interno ma non riesco a trovare le parole per spiegarlo. Importante per un allenatore avere una rosa piena di campioni che stanno bene. Il punto di forza dell’Inter è soprattutto Dimarco, che sta facendo anche dei gol importanti. I portieri stanno arrivano a fine stagione da protagonisti. Per un difensore è sempre bello sapere di avere un portiere che ti guarda le spalle. Per Onana è stato un po’ difficile ambientarsi all’Inter secondo me. Sostituire uno come Handanovic, idolo della tifoseria dell’Inter. Ha tanta personalità, molto ottimista e parla tanto con la squadra. È un portiere che con i piedi gioca molto bene, e questo è quello che il calcio oggi chiede. Ci sono già voci di squadre in Europa che lo cercano, ciò fa capire l’importanza che ha averlo all’Inter».