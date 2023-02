Cesar: «Inter ancora in corsa su più fronti. Inzaghi? Valutazioni alla fine»

Cesar ha parlato del rendimento dell’Inter, ripiombata nel mirino delle critiche dopo la sconfitta di Bologna. L’ex nerazzurro ha detto la sua su Inzaghi

ANCORA IN GIOCO − Cesar Rodrigues si è espresso così a Tv Play: «Simone Inzaghi è ancora in gioco perché ha una semifinale di Coppa Italia, può arrivare secondo in campionato e ha ancora la Champions League dove l’Inter può ancora passare. Non si sta ragionando su un cambiamento, una valutazione definitiva su Inzaghi ancora non c’è. Giusto che si aspetti la fine dell’anno. L’Inter deve mettere da parte questi malumori e andare avanti per concludere bene la stagione».