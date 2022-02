Cerruti: «Inzaghi non ancora pronto per lo scudetto! Inter in crisi»

Aberto Cerruti sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha parlato della prestazione dell’Inter contro il Sassuolo e della lotta scudetto in Serie A.

SQUADRA IN CRISI – Alberto Cerruti dice la sua riguardo la lotta scudetto in Serie A e la sconfitta dell’Inter: «Dobbiamo fare i complimenti al Sassuolo che ha giocato una partita perfetta. L’Inter è in crisi e non bisogna vergognarsi. La luce si è spenta nel derby quando si è fatta raggiungere. Quella è stata la chiave del campionato: ha gettato via il derby e ha gettato parte dello scudetto. Oggi rischierebbe di trovarsi addirittura al terzo posto. Simone Inzaghi ha analizzato onestamente la partita dicendo che la squadra ha sbagliato l’approccio, e l’errore è solo dell’allenatore. Lippi quando perse contro la Slovacchia disse che la colpa era sua e diede le dimissioni. Chiaramente non è questo il caso di dare le dimissioni, però credo che Inzaghi non abbia ancora il carattere per guidare una squadra scudetto».