Cerruti: «Inzaghi destino ormai segnato all’Inter, anche vincendo la Champions League!»

Alberto Cerruti su Radio Anch’io Sport esprime la sua opinione riguardo le italiane impegnate in Champions League e più in particolare l’Inter di Simone Inzaghi e il suo operato.

DESTINO SEGNATO – Cerruti parla così dell’Inter in Champions League: «Non può essere un caso che tutte le squadre sono state vittime del turnover. Non è da grandi squadra puntare solo un obiettivo anche se la Roma non è in Champions League dobbiamo fare i complimenti alla squadra di Mourinho perché ha vinto. Inzaghi penso che non sarà l’allenatore dell’Inter dalla prossima stagione, anche se dovesse vincere la Champions League. Una valutazione sull’allenatore va fatta sull’intera stagione e la passata stagione, non sul singolo episodio. Credo che purtroppo il destino di Inzaghi sia ormai segnato».