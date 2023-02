Cerruti: «Inter sembrava rilanciata e ha perso. Thiago Motta ha dato una lezione!»

Alberto Cerruti su Rai Radio 1 ha parlato della sconfitta dell’Inter dopo quella che lui ha definito una “lezione” da parte dell’ex Thiago Motta.

DISCONTINUITÀ – Alberto Cerruti ha parlato della lotta scudetto in Serie A analizzando anche la settima sconfitta dell’Inter e la vittoria del Napoli. Il giornalista poi si è complimentato con Thiago Motta per aver dato una “lezione” alla sua ex squadra: «La differenza tra il Napoli, che continua a vincere, e le altre è proprio la discontinuità di rendimento. L’Inter sembrava rilanciata e ha perso. Il Milan ha raggiunto la squadra di Simone Inzaghi, ma va sottolineata la brutta caduta dell’Atalanta. Faccio i miei complimenti al Bologna e a Thiago Motta che ha dato una lezione all’Inter».