Cerruti: “Inter, pesa l’assenza di Handanovic. Derby? Non scontato”

Condividi questo articolo

Alberto Cerruti, noto giornalista, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato dell’Inter e dell’imminente derby contro il Milan, in programma domenica alle 20:45. Secondo il giornalista peserà per i nerazzurri l’assenza di Samir Handanovic, fermo per infortunio.

NON SCONTATO – Alberto Cerruti è convinto che non sarà un derby scontato quello in programma domenica che vedrà la sfida tra Inter e Milan. Secondo Cerruti, inoltre, peserà l’assenza di Samir Handanovic: «Derby scontato? Di scontato in una partita sola non c’è mai nulla. Si parla tanto di Ibrahimovic. Io penso che se l’Inter non avesse il portiere sloveno, sarebbe un grandissimo handicap. È un giocatore fondamentale come lo svedese. Considero Handanovic uno dei portieri più forti del mondo. Quante volte l’Inter ha vinto dopo essere stata sul pari grazie alle sue parate? Purtroppo i portieri sono sempre sottovalutati. Noi esaltiamo Buffon, perché non consideriamo il portiere nerazzurro? Assenza di Lautaro Martinez? Lo stimo molto, ma l’Inter ha tante soluzioni in attacco, come Sanchez ed Esposito. Handanovic invece è solo lui. Ma questo non sminuisce Padelli».