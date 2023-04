Cerruti: «Inter o Milan dovranno accontentarsi! Lazio e scudetto…»

Il giornalista Alberto Cerruti presente su Radio Anch’io Sport ha espresso al sua opinione riguardo la lotta per un posto in UEFA Champions League, soffermandosi in particolare su Inter e Milan.

PER LA QUALIFICAZIONE – Secondo Alberto Cerruti, di questo passo solo una tra Inter e Milan si qualificherà per la prossima Champions League, ma accontentandosi di un quarto posto: «Le milanesi si devono accontentare del quarto posto da raggiungere in campionato. Il Napoli è a un passo da uno scudetto storico perché nessuno ha mai vinto lo scudetto ad aprile e a sei giornate di anticipo. Curioso che potrebbe essere Sarri a consegnare lo scudetto al Napoli qualora l’Inter dovesse battere la Lazio».