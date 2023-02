Cerruti: «Derby vinto non sufficiente per l’Inter! Tanti rimpianti in questa stagione»

Alberto Cerruti in diretta sulle frequenze di Rai Radio 1 ha parlato di rimpianti per l’Inter, nonostante dopo la straordinaria vittoria nel derby con il Milan.

RIMPIANTI – Il giornalista Alberto Cerruti bacchetta l’Inter per la stagione attuale nonostante la Supercoppa Italiana e la vittoria anche nel derby con il Milan: «L’Inter ha molti rimpianti perché è l’unica squadra che ha battuto il Napoli, però ha perso sei partite. Aver vinto il derby credo che la soddisfazione non sia sufficiente per giudicare questa stagione. Il Milan mi ricorda la Nazionale di Roberto Mancini che ha vinto l’Europeo andando oltre i propri limiti e poi non si è qualificata al Mondiale».