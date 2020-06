Cerqueti: “Inter, manca personalità. Passo indietro col Sassuolo”

Condividi questo articolo

Gianni Cerqueti, giornalista di “Rai Sport”, ha commentato Inter-Sassuolo nel post partita dell’emittente nazionale. Partita dal finale thriller, ma la formazione di Antonio Conte non può certamente sorridere

Inter-Sassuolo si chiude nel modo peggiore (QUI il report della gara). I nerazzurri di Antonio Conte buttano via per ben due volte il vantaggio sulla formazione di Roberto De Zerbi. Gianni Cerqueti, giornalista di “Rai Sport” ha commentato così la partita: «L’Inter ha mostrato poca personalità dopo aver rimontato lo svantaggio iniziale di Francesco Caputo. Per Antonio Conte è un netto passo indietro. Christian Eriksen? Poco brillante oggi. Il Sassuolo è riuscito a prendere bene le misure ai nerazzurri e solo le ingenuità lo stavano condannando».