Cerqueti: “Inter, col Cagliari tanti motivi per sorridere! Borja Valero modello”

L’Inter batte il Cagliari con un netto 4-1 e si guadagna l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà la vincente di Fiorentina-Atalanta. Il commento di Gianni Cerqueti, giornalista di “Rai Sport”, nel post partita. Elogio particolare per Borja Valero.

HAPPINESS – I nerazzurri di Antonio Conte battono il Cagliari e confermano di essere in un buon momento di forma. Secondo il giornalista di “Rai Sport”, Gianni Cerqueti, il tecnico dei meneghini può essere sostanzialmente molto soddisfatto: «Inter, ci sono tanti motivi per essere soddisfatti. Sebastiano Esposito è una grande promessa. Nicolò Barella che fa due assist e anche Borja Valero, un grande esempio di professionalità. Lotta scudetto? Inter e Juventus in prima fila, ma è una corsa a tre con la Lazio. Soprattutto se consideriamo la grande striscia di vittorie consecutive dei biancocelesti, oltre alla possibilità di giocare gran parte dei prossimi impegni tra le mura dell’Olimpico».