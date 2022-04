Ceravolo: «Lukaku farebbe fatica con Inzaghi. Dybala? Lo vedo all’Inter»

Franco Ceravolo, ospite negli studi di Sportitalia, ha parlato di Lukaku e Dybala, giocatori in orbita Inter. Due analisi diverse per il dirigente sportivo nei loro confronti

SUGGESTIONI DI MERCATO − Ceravolo esprime un intervento nei confronti di Dybala e Lukaku in ottica nerazzurra: «Non so il perché il Chelsea abbia preso Lukaku. L’Inter giocava per Lukaku e si è adeguata alle sue caratteristiche. Secondo me Lukaku con Simone Inzaghi farebbe fatica perché non è il gioco dello scorso anno. Dybala? Già Ausilio quando era a Palermo voleva prenderlo. Lo conoscono bene lui e Marotta, è un uomo che salta l’uomo e l’Inter potrebbe essere in Italia la meta più adatta».