Ceravolo: «L’Inter sostituisca Hakimi con Lazzari! Ma la Juventus è più forte»

Ceravolo sponsorizza il nome di Lazzari della Lazio come sostituto di Hakimi all’Inter. Il dirigente, nel corso di “Sportitalia Mercato”, è dell’idea che sarebbe l’ideale. Poi, però, vede la Juventus superiore per il campionato.

LA SERIE A SI AVVICINA – A poco più di tre settimane dall’inizio della Serie A il dirigente Franco Ceravolo, ex Juventus, dà una preferenza ai bianconeri: «L’Inter è la rosa più forte? Oggi, in assoluto, ma anche ieri la Juventus è più forte. Non ha vinto il campionato, ma non significa come rosa. Sicuramente ha delle carenze a centrocampo, ma le sta cercando di colmare e con Manuel Locatelli ha un accordo. Però, a prescindere dal centrocampo e da chi prende, per me la Juventus ha più qualità. L’Inter sostituisca Achraf Hakimi con Manuel Lazzari, che è un giocatore che non rientra forse nello schema tattico di Maurizio Sarri. Se non gioca alla Lazio e gli danno trenta-quaranta milioni glielo può dare. Come caratteristiche è un giocatore ideale».