Ceravolo: «Inter più completa come organico. Alla Juventus manca qualcosa»

L’Inter è arrivata a questa terza sosta per le nazionali a -7 dal duo di testa formato da Milan e Napoli. Il dirigente Ceravolo, ospite di Sportitalia Mercato, mette a confronto le big della Serie A e vede i nerazzurri superiori alla Juventus e non solo.

DI VERTICE – Anche Franco Ceravolo è dell’idea che i sette punti di distacco dell’Inter dalla vetta non siano proprio “corretti”: «La rosa della Juventus è una buona rosa, ma manca qualcosa. Anche se l’Inter per me è la più completa a livello di organico il Milan ha dimostrato di essere una grande squadra. Oggi la Juventus, rispetto agli altri, ha dei giocatori su cui non può fare affidamento».