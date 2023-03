Ceravolo: «Inter, orgoglio Champions League. Sorteggi? Spero…»

Franco Ceravolo ha parlato di quanto compiuto in Champions League da parte dell’Inter, così come dal Napoli e dal Milan. Tre italiane ai quarti e tra le migliori otto in Europa è un orgoglio. Questa poi la sua idea sui sorteggi.

ORGOGLIO − Franco Ceravolo, ex calciatore e in carriera anche dirigente sportivo e talent scout, ha parlato così a Radio Sportiva del successo di Inter (vedi articolo), Milan e Napoli in Champions League: «Noi italiani egoisticamente speriamo che due italiane possano incontrarsi perché così almeno una tra Inter, Napoli e Milan in semifinale potrà arrivarci. Per il calcio italiano sarebbe un traguardo eccezionale. È un orgoglio avere tre squadre tra le migliori in Europa così come avere quattro allenatori. Considerando che, oltre a Simone Inzaghi, Stefano Pioli e Luciano Spalletti, abbiamo anche Carlo Ancelotti, non penso sia mai successo».