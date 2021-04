Cerasa: «Inter, l’estetica è la classifica. Conte ha trasferito un principio»

Claudio Ceresa, direttore de “Il Foglio”, ha parlato dell’Inter di Antonio Conte che di recente ha ricevuto alcune critiche per il suo gioco

GIOCO – Queste le parole ai microfoni di “Racio 24” nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” da parte di Claudio Cerasa, direttore de “Il Foglio”, sul gioco dell’Inter. «L’estetica mai come in questo momento è la classifica, non c’è spettacolo migliore di vedere la squadra vincere, anche con Mourinho il gioco non era spaziale, ma i risultati erano soddisfacenti».

PRINCIPIO – Cerasa sull’allenatore della squadra nerazzurra. «Conte è riuscito a trasferire un principio che è quello di non aver paura di se stessi, come spesso succedeva all’Inter, ora è una squadra solida, si capisce che il gol può arrivare da un momento all’altro».