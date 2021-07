Centurioni: «Dalbert all’Inter? Pativa mugugni pubblico! Ricordo l’Empoli»

Dalbert è passato al Cagliari, lasciando l’Inter a titolo temporaneo (vedi articolo). L’ex difensore Centurioni ha parlato del brasiliano classe ’93 a “Tutto Cagliari”, sostenendo che l’esterno potrà rigenerarsi e disputare un’ottima stagione in una piazza più tranquilla rispetto a Milano.

PUBBLICO DIFFICILE – Dalbert Henrique non ha di certo lasciato un ricordo positivo nelle sue stagioni all’Inter. Dopo un’annata completamente da dimenticare anche in Francia al Rennes, ha salutato di nuovo Milano in prestito, questa volta per trasferirsi al Cagliari. Secondo l’ex difensore Matteo Centurioni, in Sardegna l’esterno brasiliano potrà ritrovarsi, grazie a una tifoseria più comprensiva rispetto a quella nerazzurra: «Secondo me è un buon profilo. Ti racconto un aneddoto. Ero a San Siro nel 2019 a vedere Inter-Empoli. Dalbert era titolare (in realtà entrò al 30′ del secondo tempo al posto di Ivan Perisic, ndr) e pativa i mugugni del pubblico. A Cagliari, piazza tranquilla, troverà l’appoggio dei tifosi e giocherà a mente sgombra». Centurioni cita una partita che i tifosi dell’Inter difficilmente dimenticheranno, quella con l’Empoli che è valsa il quarto posto e la qualificazione alla Champions League all’ultima giornata di campionato.

Fonte: TuttoCagliari.net