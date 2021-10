Cellino: «Scudetto? Meritava il Milan! L’Inter non pagava gli stipendi»

Massimo Cellino, intervenuto durante la trasmissione “Messi a fuoco” in onda su Teletutto, il presidente del Brescia ha attaccato l’Inter facendo riferimento agli stipendi e allo scudetto vinto.

SCUDETTO – Cellino attacca duramente l’Inter parlando della vittoria dello scudetto, a detta sua immeritata, e gli stipendi non pagati: «Non è un mistero che Juventus e Inter siano fortemente indebitate. Ecco se penso all’Inter dico che lo scudetto non è stato meritato. Lo meritava il Milan, che è arrivato secondo con una condotta societaria che lo sta riportando a risanare i debiti. All’Inter invece non hanno pagato gli stipendi. Vincere un campionato e avere un passivo di 245 milioni in azienda non lo considererei vincere un campionato, è perderlo abbondantemente».