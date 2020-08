Ceferin: “Tornei UEFA con Final Eight nel 2021? Lo escludo. Format…”

Ceferin, presidente dell’UEFA, ha rilasciato un’intervista all’agenzia AFP da Lisbona, dove si stanno giocando le Final Eight di Champions League. In vista della prossima stagione, anche per l’Europa League, non ritiene che ci possano essere cambi di format come successo ora.

SI TORNA AL PASSATO – L’UEFA è stata costretta a modificare il format di Champions League ed Europa League, giocando le Final Eight in gara secca e campo neutro. Il presidente Aleksander Ceferin esclude possa succedere di nuovo: «Un torneo come questo potrebbe essere interessante in futuro, ma non credo che lo ripeteremo. Il calendario è già denso così. Non credo che si possa mettere un torneo per una o due settimane a maggio, ritengo sia impossibile. Sono ottimista per natura, penso che la situazione migliorerà entro il prossimo anno e torneremo alla normalità anche nel calcio. Al buon vecchio calcio, con gli spettatori: non abbiamo un piano B. Sino a marzo non avevamo nessun piano, poi abbiamo avuto il piano B, il piano C e il piano D. Come gestire le competizioni UEFA per il 2020-2021? Ci adatteremo alle condizioni, ma sono sicuro che il mondo non si potrà fermare per sempre per questo virus. Mi aspetto un vaccino quanto prima, lo spero, perciò non credo che faremo le Final Eight anche il prossimo anno».

Fonte: AFP