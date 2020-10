Ceferin: “SuperLega? Sarebbe progetto noioso. Ucciderebbe il calcio”

Condividi questo articolo

Aleksander Ceferin presidente UEFA

Aleksander Ceferin, il presidente della UEFA, ha parlato a proposito della possibilità che i club europei creino una “SuperLega”. Una battuta, inoltre, sulla possibilità di introdurre i Play-Off nei campionati nazionali.

INVENZIONE – Aleksander Ceferin, nel corso di un’intervista rilasciata a “SportsLab” ha parlato della possibilità di una SuperLega. Queste le sue parole: «Play-off nei campionati nazionali? La decisione spetta a ogni lega, ma il modello utilizzato per le competizioni europee non credo sia proponibile nei singoli campionati. Non è giusto gareggiare tutto l’anno e poi essere eliminati perdendo una sola partita. SuperLega? È un’invenzione italiana, non è una nostra proposta anche perché sarebbe uno dei progetti più noiosi al mondo. Ne parlano due o tre club che pensano di meritare di vincere di più degli altri, ma che in realtà vincono poco. Non è una discussione seria, ucciderebbe il calcio e sono fortemente contrario».

VAR – Ceferin, infine, si esprime sull’utilizzo del VAR: «In alcune leghe il gioco viene troppo spezzettato e non è positivo per il calcio. Per me ci sono seri dubbi su come interpretare il fallo di mano, sul fuorigioco di uno o due centimetri e sul portiere che durante il calcio di rigore viene sanzionato se oltrepassa la linea di porta di pochi centimetri».

Fonte: SportMediaset.it