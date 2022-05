Ceferin: «Superlega? Sanzioni possibili. Fair play finanziario, idea equa»

ll tema Superlega non tramonta mai. La nuova competizione, abbandonata quasi da tutti ma non da Juventus, Real Madrid e Barcellona, fa parlare ancora. Ecco le parole di Ceferin in un’intervista rilasciata a Marca.

SANZIONI – Non è un tema che riguarda più l’Inter visto che i nerazzurri ne sono usciti quasi subito. La Superlega però è ancora viva e il presidente della Uefa Ceferin, ne ha parlato così in un’intervista a Marca. Ecco le sue parole riportate da SportMediaset. «Sanzioni per Juventus, Real e Barça? Sì naturalmente una sanzione è possibile Ma vediamo cosa succede. Siamo felici che l’ingiunzione sia finalmente arrivata. Sono rimasto sorpreso dal comportamento del giudice precedente: non ci è stata nemmeno offerta un’udienza. Mi fido delle autorità e dei tribunali spagnoli. Vediamo cosa succede. Fair Play Finanziario? Anche ora se hai più soldi se più potente, ma il punto è che questa è la prima volta che leghe, ECA e UEFA hanno concordato un sistema di sostenibilità finanziaria, equo per tutte le parti. Sono convinto che si tratti di un’idea eccellente. Le multe saranno pesanti se ci saranno delle violazioni in quest’ambito».