Ceferin: «Superlega? Nel nuovo format Girona e Atalanta fuori!»

Ceferin, presidente della Uefa, ha parlato della Superlega e del nuovo format. Il numero uno del massimo organismo calcistico continentale ha citato Girona e Atalanta.

NON IN VENDITA − Aleksander Ceferin, in conferenza stampa, ha commentato così la sentenza della Corte UE sul caso Superlega e sul nuovo format lanciato dalla società A22: «Squadre come Girona e Atalanta non si potrebbe qualificare in questo campionato. Questo format è più chiuso di quello del 2021. Parlare di competizione aperta è sbagliato. Ora è chiaro che quello ci viene offerto è una competizione chiusa. Oggi ne abbiamo avuto la conferma. Non abbiamo mai provato a fermare il progetto. Possono fare quello che vogliono, spero che inizino il prima possibile con due club. Spero che loro sappiano ciò che stanno facendo, ma non ne sono sicuro. Il calcio non è in vendita».