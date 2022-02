Ceferin: «Superlega? 48 ore stressanti! Club pianificavano da tre anni»

Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA, nel corso di una lunga intervista, ha parlato di vari temi legati al mondo del calcio, a cominciare dalla SuperLega

FORMAT – Ceferin si esprime a proposito della SuperLega: «Nuovo format della Champions League per tutelarsi dalla SuperLega? No. Ci sono state discussioni nel 2019 con un formato totalmente diverso e non eravamo d’accordo. È stato allora, credo, che hanno iniziato a lavorare seriamente alla Superlega. L’informazione che abbiamo è che alcuni club lo stavano pianificando tre anni prima di uscire allo scoperto. Quando sedevano intorno al tavolo, annuendo e stringendo mani, stavano già pianificando una separazione. Quando hai persone nel tuo comitato esecutivo, incluso il presidente Andrea Agnelli, che negoziano e cercano di trovare soluzioni, è molto difficile immaginare questo scenario. Sono state 48 ore stressanti. A causa del mio rapporto con Agnelli, ancora più intenso; oggi non esiste più. Sono ancora scioccato dal fatto che persone che sono state nel calcio per anni siano pronte ad ucciderlo da un giorno all’altro per i loro interessi».

FINAL FOUR – Ceferin discute a proposito della possibilità di inserire le Final Four in Champions League: «Non ne abbiamo ancora discusso concretamente a causa della pandemia, che ci ha costretto a occuparci della vita quotidiana, ma la mia opinione è che sarebbe fantastico. Ho discusso l’argomento con alcuni presidenti, tra cui Nasser Al-Khelaïfi e sono d’accordo. Il calcio è più grande della NFL ma il Super Bowl è un evento importante. L’equazione da risolvere è quella di compensare la perdita delle entrate delle partite in casa nelle semifinali. Questo può essere fatto».

Fonte: Corriere dello Sport