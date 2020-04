Ceferin spiega: “Club sono parte dei successi delle nazionali! Quei ricavi…”

Ceferin – Presidente della UEFA -, attraverso una dichiarazione apparsa a chiusura del comunicato, spiega come nasce la decisione di anticipare alcuni compensi per i club

COMPENSI UEFA – Dopo la decisione del Comitato Esecutivo UEFA relativa al pagamento immediato di alcuni compensi nei confronti dei club (vedi articolo), il Presidente Aleksander Ceferin spiega meglio la situazione: «I club europei sono parte integrante del successo delle competizioni delle nostre squadre nazionali. Di conseguenza, una parte dei ricavi delle competizioni delle nostre squadre nazionali viene distribuita ai club che hanno rilasciato giocatori per le partite. In questi tempi difficili in cui molti club si trovano ad affrontare problemi finanziari, in particolare con il loro flusso di cassa, era nostro dovere assicurarci che i club stessi ricevessero questi pagamenti il più rapidamente possibile». Una decisione che nasce, ovviamente, dal periodo di difficoltà economica causata dall’emergenza Coronavirus, come fatto intendere dallo stesso Ceferin.

Fonte: UEFA.com