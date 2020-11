Ceferin: “Protocollo Return to Play: risultato incredibile, i numeri”

Aleksander Ceferin presidente UEFA

Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin è soddisfatto dei risultati ottenuti grazie al protocollo “Return to Play”. Ecco le sue parole, riportate dal sito della UEFA.

SODDISFAZIONE – La UEFA e il suo presidente Aleksander Ceferin sono estremamente soddisfatti dai risultati del protocollo “Return to Play”. Implementato nei gare continentali per far fronte all’emergenza Covid-19 tutt’ora in corso, sta regalando dati estremamente positivi (anche se la guardia deve rimanere alta). Queste le parole di Ceferin, riportate dal sito della UEFA stessa: “Un risultato incredibile riuscire a giocare più del 97% delle partite, come da programma. Anche il numero di test positivi è estremamente basso, inferiore all’1%. Il protocollo Return to Play che abbiamo messo in atto è solido e garantisce la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti, anche in questi tempi duri in cui la pandemia sta progredendo in tutto il continente. Ci dà fiducia affinché le nostre competizioni si giochino come pianificato. È un omaggio alle persone coinvolte, e dimostra che le partite si possono giocare in tutta sicurezza”.

NUMERI – E i dati comunicati dalla UEFA confermano le parole del suo presidente. Dal 5 agosto (inizio della fase finale della scorsa Europa League) al 15 ottobre si sono disputate 526 partite, ossia il 98,6% di quelle previste. Tra tutte le competizioni continentali (compresa quindi la Champions League), sono nelle sfide delle Nazionali Under-21 sono state rimandate 2 partite (su 49 totali). Per quanto riguarda la Nations League, sono state invece disputate tutte le 81 gare in programma. Parlando poi dei giocatori, su 61.859 tamponi processati, solo lo 0,54% ha dato esito positivo (ossia 340 contagiati appena).