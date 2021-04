Ceferin: «Manchester City, bentornati nel calcio europeo! Scelta saggia»

Il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin ha commentato la decisione del Manchester City di lasciare prematuramente la Superlega (vedi articolo). Ecco le sue parole

FRATTURA RICOMPOSTA – Il presidente dell’Uefa, Aleksander Ceferin, ha accolto con favore la decisione del Manchester City di abbandonare il progetto Superlega: «Sono lieto di dare il bentornato al Manchester City nella famiglia del calcio europeo. Hanno mostrato grande intelligenza nell’ascoltare molte voci – soprattutto dai loro tifosi – che hanno sottolineato i benefici vitali del sistema corrente dell’intero calcio europeo. Come ho detto al congresso Uefa, ci vuole coraggio per ammettere un errore ma non ho mai dubitato che avessero la capacità e il buon senso per prendere quella decisione. Il Manchester City è una vera risorsa per il calcio e sarò lieto di lavorare con loro per un futuro migliore per il calcio europeo».