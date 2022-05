Ceferin: «Inter squadra forte, quest’anno sfortunata in Champions League»

Ceferin, presidente dell’Uefa, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport parlando di svariati temi. Tra questi anche il percorso delle italiane in Champions League con una considerazione sull’Inter

GRANDI CHANCE − Dopo aver parlato dell’argomento della Superlega (vedi articolo), Alexander Ceferin si è espresso sulle squadre italiane in Europa facendo i complimenti all’Inter: «Sono sicuro che le squadre italiane abbiano tutto per arrivare a giocarsi una finale di Champions League. Probabilmente quest’anno sono state un po’ sfortunate, soprattutto l’Inter che ha una squadra davvero forte. Anche il Milan è forte. Abbiamo visto la Roma, adesso concentrata sulla finale di Conference League. Quindi perché no è possibile che una squadra italiana sia protagonista anche in Champions League».