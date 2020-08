Ceferin: “Final Eight per la Champions League in...

Ceferin: “Final Eight per la Champions League in futuro? Vedremo”

Condividi questo articolo

Aleksandar Ceferin, presidente dell’UEFA, intervistato dall’agenzia Reuters ha parlato delle Final Eight, format introdotto per la Champions League e per l’Europa League in questa stagione, a seguito dell’emergenza Covid-19

INTERESSANTE – Queste le parole di Aleksandar Ceferin: «Final Eight? Siamo stati costretti a optare per quest’opzione, ma abbiamo visto che ne è venuto fuori qualcosa di nuovo. Ci penseremo in futuro, sicuramente. Partite? C’è stata meno tattica. Se in una partita una squadra segna, l’altra deve pareggiare il prima possibile. In un sistema a due partite c’è più tempo e si può provare a vincere la partita successiva. Le partite sono state sicuramente più esaltanti, ma dobbiamo pensare anche al fatto che abbiamo meno match da disputare e le emittenti televisive possono dire: ‘Non avete le stesse partite di prima, è diverso’. Ne discuteremo alla fine di questa situazione pazza. È un format sicuramente interessante, ma dubito, per com’è conformato il calendario, che riusciremo a rifare una Final Eight, richiede troppo tempo. Ma un format con una sola partita e un sistema com’è ora, credo che possa essere molto più esaltante del format precedente. Se facessimo così, ma non ne abbiamo ancora parlato con nessuno, giocheremmo in una sola città. E sarebbe interessante, avremmo una settimana di calcio. Abbiamo riscontrato anche un grande successo in tv, probabilmente perché è agosto e la gente è a casa».

Fonte: Reuters.com