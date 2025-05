Ceferin durissimo: «Stadi in Italia sono una vergogna. Sono stufo!»

Aleksander Ceferin ha parlato in toni molto duri del tema degli stadi in Italia, dichiarandosi stanco del fatto che non si stia accelerando su tale dossier.

L’ATTACCO – Aleksander Ceferin ha lanciato un’invettiva, alle frequenze di Sport Mediaset, nei riguardi del calcio italiano per i tanti discorsi non tradotti in interventi concreti sul fronte degli stadi. Il Presidente della UEFA si è così espresso sul punto: «Penso che le infrastrutture calcistiche italiane siano una vergogna. Siete uno dei Paesi calcistici più grandi, avete vinto molti Mondiali, Europei, Champions League. E allo stesso tempo, tra i grandi Paesi, avete di gran lunga le peggiori infrastrutture. A essere onesto, sono un po’ stanco di queste discussioni italiane sulle infrastrutture, perché tutto ciò che vediamo sono solo parole. Spero che l’Italia faccia qualcosa».

Oltre agli stadi, Ceferin si esprime sul cammino dell’Inter in Champions League

IL PERCORSO – Ceferin ha poi proseguito trattando del brillante percorso sin qui svolto dall’Inter in Champions League: «L’Inter è l’unica squadra italiana ad aver superato la fase a gironi e ad essere arrivata in semifinale. I nerazzurri hanno avuto – e stanno avendo – una grande stagione. Si tratta di una squadra esperta, con un ottimo allenatore, che tatticamente gioca bene. Non voglio sbilanciarmi prima della partita di stasera, ma ho le prove che avevo previsto che l’Inter sarebbe andata molto lontano».