Ceferin: “Il calcio con i tifosi tornerà presto. L’UEFA pensa a luxury tax”

Ceferin, presidente dell’UEFA, ha rilasciato un’intervista al quotidiano inglese The Guardian. Fra i vari temi trattati non ci sono le date dei campionati, o della ripresa di Champions League ed Europa League, ma arrivano lo stesso due annunci: uno riguarda il ritorno dei tifosi negli stadi e l’altro la possibile introduzione di una luxury tax.

LA RIPRESA – Da Aleksander Ceferin, presidente dell’UEFA, arrivano segnali di speranza sulla ripresa del calcio dopo il Coronavirus. Questo riguarda anche giocare le partite a porte aperte: «È una situazione seria, ma ora siamo molto più cauti. Sappiamo molto di più sul virus e in generale sono ottimista come persona. Non mi piace la visione apocalittica che bisogna aspettare una seconda, terza o addirittura quinta ondata di contagi: le persone sanno di dover morire prima o poi, ma bisogna essere preoccupati oggi? Non credo proprio. Siamo pronti e seguiremo le raccomandazioni delle autorità, ma sono assolutamente certo, a livello personale, che il caro vecchio calcio con i tifosi tornerà molto presto».

OCCHIO ALLE REGOLE – Ceferin si sposta poi sul fair play finanziario, ben conosciuto dall’Inter. La UEFA potrebbe modificarlo: «Se le squadre non seguiranno le regole saranno comunque sanzionate. Tuttavia, ovviamente, stiamo sempre pensando su come si possano migliorare i nostri regolamenti e, se necessario, possiamo adattarli ai tempi che corrono. Questo non succederà così presto ma sì, stiamo pensando di migliorare il fair play finanziario: sarebbe modernizzato, facendo qualcosa di più sul piano della competitività. Stiamo pensando anche a una luxury tax, se fosse possibile. Ci sono tante idee ma, fidatevi di me, in questo periodo difficile abbiamo smesso di pensare ai cambi per il futuro. Ora dobbiamo rimetterci in sesto e siamo vicini a farlo, poi dopo che la situazione si sarà calmata torneremo ad altre questioni».

Fonte: TheGuardian.com – Sebastian Fest