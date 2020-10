Ceferin: “Calcio dà un messaggio positivo. Terminare tornei europei…”

Condividi questo articolo

Aleksander Ceferin presidente UEFA

In diretta da Ginevra, dove sono in corso i sorteggi per la prossima Champions League, il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha voluto dare un messaggio di speranza a tutti i tifosi del calcio e non solo

MESSAGGIO POSITIVO – Il calcio, si sa, è uno specchio della nostra società. Proprio per questo, la sua ripatenza dopo lo stop dovuto all’emergenza Coronavirus, è stata importante per lanciare un bel messaggio di speranza. Questo in sintesi il pensiero del presidente della UEFA Aleksander Ceferin, che ha così parlato da Ginevra, dove sono in corso i sorteggi per la fase a gironi della prossima Champions League. Queste le sue parole: «Il calcio dà un messaggio positivo, è un segnale che la vita va avanti, che c’è speranza per il futuro. È stato importante non solo a livello calcistico, ma anche per la società in senso lato, essere riusciti a completare i tornei europei della scorsa stagione».