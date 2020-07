Cedric Soares: “Arsenal una possibilitÃ  ancor prima di finire all’Inter!”

Cedric Soares: “Arsenal una possibilità ancor prima di finire all’Inter!”

Condividi questo articolo

Cedric Soares in un’intervista rilasciata a Sky Sports ha svelato un retroscena riguardo la scorsa stagione, quando ebbe la possibilità di vestire la maglia dell’Arsenal ancor prima di venire in Italia. Poi il ritorno al Southampton e il prestito, a gennaio, ai “Gunners”.

SCELTA FACILE – Cedric Soares è felice all’Arsenal, dove però al momento ha collezionato solo quattro presenze. In un’intervista svela un retroscena riguardo la scorsa stagione: «C’era la possibilità di venire a gennaio, non è successo e sono finito in Italia, all’Inter. Quest’anno ero sicuro di poter venire all’Arsenal a gennaio, è stato molto semplice per me. Mi aspettavo di giocare prima, gli infortuni fanno parte del gioco. Ora mi sento benissimo, sto facendo del mio meglio».

Fonte: Sky Sports.