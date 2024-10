Cecere (Ag. Akinsanmiro): «Inter contenta. Tutto secondo i piani»

L’agente di Ebenezer Akinsanmiro, Crescenzo Cecere, ha sottolineato la soddisfazione del suo assistito e dell’Inter per l’andamento del prestito alla Sampdoria.

OTTIMO INIZIO – Ebenezer Akinsanmiro sta vivendo un’annata molto positiva con la maglia della Sampdoria, squadra a cui è stato ceduto in prestito dall’Inter. Il calciatore nigeriano ha trovato la prima rete in Serie B nel successo esterno per 5-3 dei doriani contro il Cesena. La sua marcatura si inserisce nel quadro di un inizio di stagione all’altezza delle aspettative di Inter e Sampdoria, come riferito dal suo agente Crescenzo Cecere a Sportitalia: «Le cose stanno andando secondo i piani. Noi siamo contenti, la Samp è contenta ed anche l’Inter lo è. Deve lavorare per continuare a crescere».

L’ATTENZIONE – Cecere si è successivamente pronunciato sul riguardo che l’Inter continua ad avere per il calciatore nigeriano, nonostante la Sampdoria possa esercitare il diritto di riscatto per lui: «Il giocatore oggi è di proprietà dell’Inter, in prestito, anche se alla Samp si è trovato subito benissimo. Fa piacere dunque che l’Inter lo segua».

Akinsanmiro e la convinzione dell’Inter di farlo approdare alla Sampdoria

L’ESPERIENZA – Cecere ha proseguito sottolineando come Akinsanmiro si stia trovando bene in Liguria. Un fattore lo sta aiutando a emergere alla Sampdoria: «Ha giocato subito con Pirlo ed anche con Sottil ha avuto spazio e fiducia. Lui è uno dei più giovani della squadra: per loro non è mai facile imporsi in prima squadra, ma lui lo sta facendo in maniera importante».

LA DECISIONE – Infine, Cecere ha spiegato i motivi alla base della scelta dell’Inter di cedere in prestito Akinsanmiro alla Sampdoria: «C’erano diverse squadre sia in Serie A che all’estero. Parlando con l’Inter abbiamo deciso di rimanere in Italia scegliendo un progetto dove potesse conquistare una continuità per crescere».